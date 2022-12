Battle de dessins Orthez, 4 février 2023, Orthez Orthez.

Battle de dessins

20 avenue de la Moutète Le Pixel Orthez Pyrénées-Atlantiques Le Pixel 20 avenue de la Moutète

2023-02-04 17:00:00 – 2023-02-04

Le Pixel 20 avenue de la Moutète

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Orthez

Sur présentation du ticket cinéma de la séance de 15h « Le voyage de Chihiro » pause gourmande japonaise avec« La cuisine s’emporte»).

Le principe: deux dessinateurs, un public, des sujets tirés au sort et un temps imparti. Les 2 dessinateurs s’affrontent en direct sur un double écran géant, le public encourage et vote pour son dessin préféré. Ambiance assurée!

Sera proposé également un temps de « Dessin Live»: dessinez en direct d’après les modèles projetés sur l’écran (papier et crayons fournis, support à prévoir). A vos crayons!

Sur présentation du ticket cinéma de la séance de 15h « Le voyage de Chihiro » pause gourmande japonaise avec« La cuisine s’emporte»).

Le principe: deux dessinateurs, un public, des sujets tirés au sort et un temps imparti. Les 2 dessinateurs s’affrontent en direct sur un double écran géant, le public encourage et vote pour son dessin préféré. Ambiance assurée!

Sera proposé également un temps de « Dessin Live»: dessinez en direct d’après les modèles projetés sur l’écran (papier et crayons fournis, support à prévoir). A vos crayons!

+33 5 59 38 53 38 Le Pixel

Mairie

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez

dernière mise à jour : 2022-12-16 par