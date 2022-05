Battle de danses : Cap ou pas Cap Lège-Cap-Ferret, 14 mai 2022, Lège-Cap-Ferret.

Battle de danses : Cap ou pas Cap City Stade Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

2022-05-14 – 2022-05-14 City Stade Avenue de la Mairie

Lège-Cap-Ferret Gironde

Donner un véritable coup de projecteur sur les talents qui sont sur le territoire : des créations chorégraphiques, des battles de danse hip hop, des initiations en danse, des talents et des pratiques amateurs, des danseurs et compagnies professionnels, des acteurs de la vie associative, des structures d’enseignement artistique et surtout des professeurs de danse hip hop qui font un réel travail pédagogique auprès des jeunes !

City Stade Avenue de la Mairie Lège-Cap-Ferret

