Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde Battle de compliments – Cour Allende Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Gironde

Battle de compliments – Cour Allende Quartier Palmer Cenon Rocher de Palmer, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Cenon. Battle de compliments – Cour Allende Quartier Palmer Cenon

Rocher de Palmer, le vendredi 30 juillet à 20:00

Ici, des piliers du battle rap utilisent les punchlines pour se balancer les meilleurs compliments à la figure. Lors des ateliers, ils enseignent leurs techniques d’écriture pour ambiancer les amis et les proches. EN SAVOIR PLUS

Ateliers et concert gratuits

Le but c’est de casser les codes en retournant les insultes pour en faire des éloges ! Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T20:00:00 2021-07-30T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cenon, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Rocher de Palmer Adresse 1 rue Aristide Briand Cenon Ville Cenon lieuville Rocher de Palmer Cenon