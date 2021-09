Perpignan CAUE des Pyrénées-Orientales (CAUE66) Perpignan, Pyrénées-Orientales “Battle d’architecture” au CAUE 66 CAUE des Pyrénées-Orientales (CAUE66) Perpignan Catégories d’évènement: Perpignan

le samedi 16 octobre à 10:00

**Qu’est-ce que c’est ?** Profitez des Journées Nationales de l’Architecture pour vous sensibiliser à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, le tout sous forme de «Battle» ! Nous vous dévoilerons le sujet le matin même, afin que personne n’essaie de prendre un peu d’avance. A partir de ce moment, la compétition commencera sous forme de croquis, plans, dessins, et surtout de maquette. À la fin de la journée, vous présenterez votre projet à un “jury” qui choisira l’équipe vainqueure ! **Pourquoi ?** Ce concours a pour but de faire prendre conscience des enjeux que représente une place dans la ville, son insertion, les répercussions des décisions prises et de la complexité de réaliser un projet architectural qualitatif tout en tenant compte d’avis divergents, sous forme ludique. **Pour qui ?** Ouvert à tous, amateurs, compétiteurs, professionnels, créatifs mais surtout motivés. **Avec qui ?** Équipes de 3 à 5 personnes qui se connaissent ou qui apprendront à se connaître. • 1 membre de l’équipe du CAUE 66, motivera et conseillera chaque équipe. • 1 jury composé de personnalités liées à l’architecture.

Limité à 20 personnes

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T18:00:00

