Battle danse hip hop 100% féminin La Bellevilloise Paris

Le dimanche 22 octobre 2023

de 14h00 à 20h00

PAF : 10 EUR

La 4e édition du Battle de danse 100% féminin se déroulera à la Bellevilloise pour une édition de haut niveau ! Elle opposera des invitées de renommées internationale aux danseuses les plus talentueuses de l’hexagone et de l’Europe. Au programme : 2 catégories Hip-Hop, tout styles confondus et Krump vont s’affronter en 1 contre 1 lors du battle final. Les inscriptions sont ouvertes uniquement en Dm @ladies_all_stylz 3 juges seront présentes pour orchestrer et départager ce battle : Anissa Ghettostyle, Naab et Jayjay. En cas d’égalité, ce sera au public de donner son vote ! Cet évènement accueillera un showcase de l’artiste Dancehall 70Shiine et un show chorégraphique du duo mixte Wind. La gagnante remportera 400€ et la finaliste 200€ La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact :

La Bellevilloise
19-21 rue Boyer
Paris

