Battle Bled Tours, 10 avril 2022, Tours.

Battle Bled Tours

2022-04-10 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-10

Tours Indre-et-Loire Tours Indre-et-Loire

BLED tient pour « Boucle La Et Danse », créé en 2011 par des membres de l’association Hip Hop Tours. Le BLED est un battle axé sur la pratique des jeunes en danse Hip Hop et plus particulièrement le Breaking. Le dernier ayant eu lieu en 2015, il fait son come back au Bateau Ivre. Un rendez-vous familial et convivial !

BLED tient pour « Boucle La Et Danse », créé en 2011 par des membres de l’association Hip Hop Tours. Le BLED est un battle axé sur la pratique des jeunes en danse Hip Hop et plus particulièrement le Breaking. Un rendez-vous familial et convivial !

BLED tient pour « Boucle La Et Danse », créé en 2011 par des membres de l’association Hip Hop Tours. Le BLED est un battle axé sur la pratique des jeunes en danse Hip Hop et plus particulièrement le Breaking. Le dernier ayant eu lieu en 2015, il fait son come back au Bateau Ivre. Un rendez-vous familial et convivial !

Bateau ivre

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-15 par ADT 37