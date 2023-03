Battle Beast LE REX DE TOULOUSE, 20 mai 2023, TOULOUSE.

En quinze ans de carrière, ils sont devenus une référence du style Power-Metalet donnent des concerts à guichets fermés dans le monde entier. Battle Beast est une tornade venu des pays Nordiques faisant vibrer le public à chaque concert, à commencer par celui du Wacken Open Air en 2010, remportant le Metal Battle Contest. Depuis, plus rien n’arrête les Finlandais ! Fondé en 2008 par Eero Sipilä (Basse / Chant), Pyry Vikki (Batterie), Juuso Soinio (Guitare), Anton Kabanen (Guitare / Chant), Janne Björkroth (Claviers) et Nitte Valo (Chant), le groupe signe un contrat avec Hype Records pour produire leur premier album (« Steel »), sorti en 2011 puis réédité chez Nuclear Blast Records l’année suivante. La production est soignée, rappelant les grandes heures du heavy metal des années 1980. Une tournée européenne est alors lancée en compagnie de Nightwish pour l’Imaginaerum European Tour en 2012, mais en septembre, la chanteuse Nitte quitte Battle Beast et est remplacée par Noora Louhimo. Très rapidement, un nouvel album éponyme est enregistré et sort en 2013 toujours chez Nuclear Blast Records, puis deux ans plus tard c’est « Unholy Savior » qui voit le jour. Malheureusement, peu de temps après, le groupe doit faire face au départ d’Anton Kabanen, en raison de désaccords musicaux. Il a été remplacé durant les concerts par Ossi Maristo et Joona Björkroth. Ce dernier deviendra membre officiel en 2016. Le 14 décembre 2015, le groupe annonce partir en tournée avec Powerwolf dans le cadre du Blessed and Possessed Tour 2016. Le 24 novembre 2016, des détails sont révélés concernant leur quatrième album « Bringer of Pain » qui sortira en 2017. Par la suite, le groupe part en tournée pour la première fois en tête d’affiche dans le cadre du Bringer of Pain Over Europe 2017, en compagnie de Gyze et de Majesty. La tournée démarre le 2 mars 2017 à Mannheim et passe par des villes comme Leipzig, Barcelone, Paris (au Petit Bain) ou bien Londres. 2019 voit la sortie de « No More Hollywood Endings », mêlant power ballads ou titres plus heavy où il est bien difficile de ne pas taper du pied ! Cette palette de registres montre que la créativité de la formation n’a désormais plus de limites. Nous ne demandons qu’à entendre tout cela en live, le rendez-vous est pris chers headbangers ! Battle Beast

LE REX DE TOULOUSE TOULOUSE 15 Avenue Honoré Serres Haute-Garonne

