Gironde EUR Rencontre et dédicace avec les auteurs de BD du collectif Bordelais Croc en Jambe.

Sous la Halle

Ouvert à tous, sur réservation obligatoire

En lien avec le festival Grandilire

Trois dessinateurs, un public déchaîné, aucune échappatoire.

Mais qui donc l’emportera ?

Les dessinateurs du collectif Croc en Jambe s’affronteront sous vos yeux dans un combat de dessin acharné.

Des mots, piochés au hasard, devront inspirer les concurrents qui n’auront que quelques minutes pour illustrer ce qui leur passe par la tête… Ajout de mots, gages, yeux bandés, avec la complicité du public, tous les coups sont permis !

Au bout du compte, il n’y aura qu’un seul gagnant. Jusqu’où iront certains pour remporter la victoire ?

Vente et dédicace des livres du Collectif sur place.

