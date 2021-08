Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris « BATTLE AU BAL » BEFFA & FARJOT, LES DUELLISTES LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 9 octobre 2021

de 20h à 22h

Match d'improvisations par Karol Beffa et Johan Farjot. Renouant avec la tradition des grands duels publics d'improvisateurs du XIXe siècle (Liszt-Thalberg) ou des pianistes de ragtime, le Bal Blomet propose une soirée musicale où les duellistes-compositeurs Karol Beffa et Johan Farjot s'affrontent au piano sur des thèmes et dans des styles donnés par le public. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

