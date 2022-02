BATTLE ART’SCENIK 2022 La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

dimanche 27 février 2022

Battle Art’Scenik à La Bellevilloise dimanche 27 février 2022. Evad Création vous annonce le grand retour du battle Art’Scénik dimanche 27 février 2022 dès 13h00 à La Bellevilloise. Art’Scénik c’est la liberté de danser, d’exprimer ses sensibilités artistiques. C’est l’événement de l’échange et du partage, de l’art à l’état pur ! Le battle Art’Scénik comporte quatre catégories :​ *HIP-HOP* DJ : YUGSON HAWKS 8 danseurs sélectionnés Money price : – 200€ pour le vainqueur – 100€ pour le finaliste Flow Hip-hop, groove hip-hop, technique hip-hop, énergie hip-hop, vibe hip-hop sur du son 100% hip-hop ! En clair, les battles de cette catégorie seront hip-hop ! *BREAK* DJ : ALPACH’ 8 danseurs sélectionnés Money price – 200€ pour le vainqueur – 100€ pour le finaliste B-boys, B-girls: cette catégorie est pour vous ! Il n’y aura pas de place pour tout le monde sur le podium, seul les plus téméraires y accéderont ! Sensations fortes garanties ! *HOUSE* DJ : KAPELA 8 danseurs sélectionnés Money price – 200€ pour le vainqueur – 100€ pour le finaliste Que vous soyez plus deep house, electro swing ou tribal : le plus important, c’est la danse ! Bienvenue à tous les danseurs de house, qui auront l’occasion de montrer ce dont ils sont capables !​ *ART SCENIK DJ : YUGSON HAWKS 8 danseurs sélectionnés Money price : – 200€ pour le vainqueur – 100€ pour le finaliste Tous styles de danse admis La particularité de cette catégorie se trouve dans la musique : variété française, musique tibétaine, samba, country, musique classique, etc. Vous laisserez uniquement place à la danse.Dans cette catégorie on ne peut pas tricher ! Place au partage à l’interprétation et aux danseurs artistes ! JUGES : – THIERNO (Hip Hop) – WASHKO (House) – DANY DANN (Break) SPEAKER : – NASTY La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

