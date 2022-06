Battle Arena

2022-06-03 – 2022-06-04 Street Culture Festival – Gratuit Dans le cadre du « Urban Festival » – Avec Urban Arts Vendredi 03 juin à 20h30 – Parvis des Halles Battle All style en 2vs2 (en partenariat avec STAND’HOP NIMES Compétition regroupant toutes les catégories de danse de la culture Hip Hop : Breakdance, Poppin, Lockin, Krump, NewStyle, etc… Ce type de Battle demande aux danseurs une habileté et capacité de mélanger plusieurs styles de danse sur la musique au goût du DJ . Samedi 04 juin à 20h30 – Gymnase Robert Gourdon Battle Breakdance : Compétition Nationale de danse Breakdance en équipe de 3vs3 venant de toute la France, avec un jury composé de danseur de renommé et du référant FFD régional des « JO 2024 » +33 7 69 30 35 67 dernière mise à jour : 2022-05-24 par

