Ils ne savaient pas que c’était impossible… Batterie de Merville Merville-Franceville-Plage, 4 décembre 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

À l’occasion du 80e anniversaire du débarquement, le musée de la batterie vous invite à cette reconstitution. Une rétrospective de l’histoire de l’assaut de la batterie, rendant hommage aux parachutistes libérateurs du 9e Bataillon du colonel Otway. Les costumes, accessoires, véhicules, les effets pyrotechniques et sonores plongent le spectateur au cœur de l’histoire et de l’action. Ce saut dans l’Histoire permet de raviver le souvenir et raconte aux générations d’aujourd’hui, le drame qui s’est noué, à l’aube du Jour le plus long.

Réservation obligatoire..

2024-06-05 22:00:00

Batterie de Merville Place du 9e bataillon

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



To mark the 80th anniversary of D-Day, the battery museum invites you to take part in this re-enactment. A retrospective of the history of the battery assault, paying tribute to the liberating paratroopers of Colonel Otway’s 9th Battalion. Costumes, props, vehicles, pyrotechnics and sound effects plunge the spectator into the heart of history and action. This leap into history revives memories and tells today?s generations about the drama that unfolded at the dawn of the Longest Day.

Reservations essential.

Con motivo del 80 aniversario del Día D, el Museo de la Batería le invita a participar en esta recreación. Una retrospectiva de la historia del asalto a la batería, rindiendo homenaje a los paracaidistas libertadores del 9º Batallón del coronel Otway. El vestuario, el atrezzo, los vehículos, la pirotecnia y los efectos sonoros sumergen al espectador en el corazón de la historia y de la acción. Este salto a la historia reaviva los recuerdos y relata a las generaciones actuales el drama que se desarrolló en los albores del Día Más Largo.

Imprescindible reservar.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Landung der Alliierten lädt Sie das Museum der Batterie zu dieser Nachstellung ein. Eine Retrospektive der Geschichte des Sturms auf die Batterie, die den befreienden Fallschirmjägern des 9. Bataillons von Oberst Otway Tribut zollt. Die Kostüme, Requisiten, Fahrzeuge, pyrotechnischen und akustischen Effekte versetzen den Zuschauer mitten in die Geschichte und das Geschehen. Dieser Sprung in die Geschichte lässt die Erinnerung wieder aufleben und erzählt den heutigen Generationen von dem Drama, das sich am Morgen des längsten Tages abspielte.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-12-01 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge