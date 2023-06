Visite de la batterie de la Pointe à Palaiseau Batterie de la Pointe Palaiseau Palaiseau Catégories d’Évènement: Essonne

Palaiseau Visite de la batterie de la Pointe à Palaiseau Batterie de la Pointe Palaiseau, 17 septembre 2023, Palaiseau. Visite de la batterie de la Pointe à Palaiseau Dimanche 17 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00 Batterie de la Pointe Départ des visites par petits groupes d’une dizaine de personnes toutes les demi-heures par plusieurs commentateurs bénévoles de l’association. Visite commentée de ce bâtiment Seré de Rivière protégeant le fort de Palaiseau. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine venez visiter les défenses, le centre de vie et le cavalier. Batterie de la Pointe 16 chemin de la batterie de la Pointe 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France 0608183620 http://www.adpp.info/batterie-de-la-pointe/presentation-de-la-batterie/ [{« type »: « email », « value »: « contact@adpp.info »}] Fortification Seré de Rivière construite en 1870 pour protéger le fort de Palaiseau intégrée dans les fortifications pour protéger Paris. Propriété depuis 1999 de la ville de Palaiseau. L’association ADPP oeuvre pour que ce patrimoine historique soit préservé et ouvert à la population RER B Palaiseau Villebon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

