Sainte-Adresse Seine-Maritime En partenariat avec l’association Aquacaux et le Département de la Seine-Maritime. Ouvrage militaire érigé à la fin du 19ème siècle sur les hauteurs du cap de la Hève, le bâtiment était dévolu à la surveillance de l’estuaire, après le démantèlement des fortifications du Havre. Pendant la seconde guerre mondiale, l’ensemble est intégré au dispositif allemand du mur de l’Atlantique. Conduite à deux voix, la visite propose une lecture historique et naturelle de ce lieu éminemment stratégique. Chaussures et vêtements confortables indispensables.

Rendez-vous à la Batterie de Dollemard – Accès par l’escalier près du 53 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

En partenariat avec l'association Aquacaux et le Département de la Seine-Maritime. Ouvrage militaire érigé à la fin du 19ème siècle sur les hauteurs du cap de la Hève, le bâtiment était dévolu à la surveillance de l'estuaire, après le démantèlement des fortifications du Havre. Pendant la seconde guerre mondiale, l'ensemble est intégré au dispositif allemand du mur de l'Atlantique. Conduite à deux voix, la visite propose une lecture historique et naturelle de ce lieu éminemment stratégique. Chaussures et vêtements confortables indispensables.

Rendez-vous à la Batterie de Dollemard – Accès par l'escalier près du 53 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

Rendez-vous à la Batterie de Dollemard – Accès par l’escalier près du 53 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Sainte-Adresse

