Sainte-Adresse Sainte-Adresse Sainte-Adresse, Seine-Maritime Batterie de Dollemard et Cap de la Hève : entre histoire et patrimoine naturel Sainte-Adresse Sainte-Adresse Catégories d’évènement: Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Batterie de Dollemard et Cap de la Hève : entre histoire et patrimoine naturel Sainte-Adresse, 29 août 2021-29 août 2021, Sainte-Adresse. Batterie de Dollemard et Cap de la Hève : entre histoire et patrimoine naturel 2021-08-29 – 2021-08-29

Sainte-Adresse Seine-Maritime Sortie nature animée par Aquacaux et la ville du Havre. Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXème siècle sur ce site protégé, ainsi qu’une extension appartenant au Mur de l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant découverte historique et naturaliste. Rendez-vous à la Batterie de Dollemard, accès par le 55 rue Jean Bart à Sainte-Adresse. Date : le dimanche 29 août à 14h30 (durée : 2h – 2h30)

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Sortie nature animée par Aquacaux et la ville du Havre. Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXème siècle sur ce site protégé, ainsi qu’une extension appartenant au Mur de l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant découverte historique… Sortie nature animée par Aquacaux et la ville du Havre. Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXème siècle sur ce site protégé, ainsi qu’une extension appartenant au Mur de l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant découverte historique et naturaliste. Rendez-vous à la Batterie de Dollemard, accès par le 55 rue Jean Bart à Sainte-Adresse. Date : le dimanche 29 août à 14h30 (durée : 2h – 2h30)

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Adresse, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Adresse Adresse Ville Sainte-Adresse lieuville 49.51699#0.06834