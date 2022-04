Batterie d’Azeville > Visite théâtralisée

2022-09-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-09-17 21:00:00 21:00:00 Visitez la batterie en compagnie de deux comédiens !

Découvrez autrement la vie de la batterie d’Azeville. Accompagné d’un guide et de deux comédiens revivaient les moments forts de ce site du mur de l’Atlantique. Au programme : des lectures théâtralisées de témoignages dans différentes pièces de la batterie. La compagnie Mad King, composée de Sarah Fuentes et Ludovic Chasseuil, animeront cette visite ! Visitez la batterie en compagnie de deux comédiens !

