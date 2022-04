Batterie d’Azeville > Visite guidée famille – Vacances d’été

Batterie d’Azeville > Visite guidée famille – Vacances d’été, 10 août 2022, . Batterie d’Azeville > Visite guidée famille – Vacances d’été

2022-08-10 – 2022-08-10 Découvrez le fonctionnement de ce système défensif ainsi que l’histoire de sa garnison, composée de 170 soldats, en relation avec les habitants du village pendant près de 3 ans d’occupation, jusqu’au Débarquement. Vous cheminez le long d’un réseau… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville