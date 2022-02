Batterie d’Azeville > Visite guidée famille – Vacances de printemps Azeville Azeville Catégories d’évènement: Azeville

Manche

Batterie d’Azeville > Visite guidée famille – Vacances de printemps Azeville, 4 mai 2022, Azeville. Batterie d’Azeville > Visite guidée famille – Vacances de printemps Azeville

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-04

Découvrez le fonctionnement de ce système défensif ainsi que l'histoire de sa garnison, composée de 170 soldats, en relation avec les habitants du village pendant près de 3 ans d'occupation, jusqu'au Débarquement. Vous cheminez le long d'un réseau de tranchées bétonnées, long de plus de 300 mètres, qui permettait aux soldats allemands de se déplacer sans être vus et en étant protégés. Chaque mercredi, le guide de la batterie s'adaptera à son public afin de lui faire découvrir ce qu'est une batterie, le mur de l'Altantique, la vie de la garnison allemande à Azeville et les combats liés au Débarquement. Le mercredi, à 10h, pendant les vacances scolaires, c'est visite spéciale kids et familles !

musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05

