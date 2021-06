Azeville Azeville 50310, Azeville Batterie d’Azeville – Nuit des musées Azeville Azeville Catégories d’évènement: 50310

Azeville

Batterie d’Azeville – Nuit des musées Azeville, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Azeville. Batterie d’Azeville – Nuit des musées 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-03 00:00:00 00:00:00

Azeville 50310 Azeville Découvrez un site du Mur de l’Atlantique illuminé le temps d’une soirée. Arpentez les souterrains et les casemates de nuit. Un temps particulier pour découvrir la batterie d’Azeville d’une autre manière.

Pensez à vos lampes torches !

