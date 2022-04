Batterie d’Azeville > Journées européennes du patrimoine, 17 septembre 2022, .

Batterie d’Azeville > Journées européennes du patrimoine

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 19:00:00

Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 19h, le site de la batterie d’Azeville est ouvert gratuitement.

Découvrez le fonctionnement de ce système défensif ainsi que l’histoire de sa garnison, composée de 170 soldats, en relation avec les habitants du village pendant près de 3 ans d’occupation, jusqu’au Débarquement.

Au cours des étapes qui jalonnent la visite audioguidée, vous découvrez à votre rythme la batterie et son histoire. Vous cheminez le long d’un réseau de tranchées bétonnées, long de plus de 300 mètres, qui permettait aux soldats allemands de se déplacer sans être vus et en étant protégés.

– Parcours audioguidé en FR, GB, DE, IT, ES, NL, PT,

Trois niveaux d’approfondissement,

– Quatre versions enfant en FR, GB, DE et NL,

Durée : 45 mn à 1h.

