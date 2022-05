Batterie d’Azeville > Frédéric BARRIERA – Paris-Berlin Cie, 2 juin 2022, .

Batterie d’Azeville > Frédéric BARRIERA – Paris-Berlin Cie

2022-06-02 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-02

Dialogue entre sciences sociales et théâtre, animé par Guillaume Mouralis (directeur de recherche au CNRS) et Frédéric Barriera (auteur-metteur en scène) : Théâtre et tribunaux citoyens Dialogue entre un metteur en scène et un chercheur en sciences sociales autour du lien entre théâtre et justice. Comment regarder, voir pour juger ? Comment représenter la guerre sur une scène ? Comment la parole rationnelle s’empare de l’évènement ? Comment les citoyens prennent en charge l’enquête ? Suivi d’un moment d’échange et de convivialité.

