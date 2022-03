Batterie d’Azeville > Exposition “BUNKERZOOM” Azeville Azeville Catégories d’évènement: Azeville

Manche

Batterie d’Azeville > Exposition “BUNKERZOOM” Azeville, 1 avril 2022, Azeville. Batterie d’Azeville > Exposition “BUNKERZOOM” Azeville

2022-04-01 – 2022-11-11

Azeville Manche Azeville En partenariat avec Atlantikwall Europe et la Fabrique de patrimoines en Normandie. Exposition en intérieur et en extérieur de 48 photographies issues d’un concours international. Ces bunkers, photographiés à travers toute l’Europe, sont les vestiges et les témoins du célèbre mur de l’Atlantique, érigé durant la Seconde Guerre mondiale. Ils constituent aujourd’hui un patrimoine unique, étendu sur plusieurs milliers de kilomètres. https://www.atlantikwalleurope.eu/en . En partenariat avec Atlantikwall Europe et la Fabrique de patrimoines en Normandie. Exposition en intérieur et en extérieur de 48 photographies issues d’un concours international. Ces bunkers, photographiés à travers toute l’Europe, sont les… musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05 En partenariat avec Atlantikwall Europe et la Fabrique de patrimoines en Normandie. Exposition en intérieur et en extérieur de 48 photographies issues d’un concours international. Ces bunkers, photographiés à travers toute l’Europe, sont les vestiges et les témoins du célèbre mur de l’Atlantique, érigé durant la Seconde Guerre mondiale. Ils constituent aujourd’hui un patrimoine unique, étendu sur plusieurs milliers de kilomètres. https://www.atlantikwalleurope.eu/en . Azeville

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Azeville, Manche Autres Lieu Azeville Adresse Ville Azeville lieuville Azeville Departement Manche

Azeville Azeville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azeville/

Batterie d’Azeville > Exposition “BUNKERZOOM” Azeville 2022-04-01 was last modified: by Batterie d’Azeville > Exposition “BUNKERZOOM” Azeville Azeville 1 avril 2022 Azeville manche

Azeville Manche