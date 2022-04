Batterie d’Azeville > Conférence

Batterie d’Azeville > Conférence, 28 octobre 2022, . Batterie d’Azeville > Conférence

2022-10-28 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-28 “Le mur de l’Atlantique dans la Hague et les exemples de valorisation en Europe” par Rafael Deroo, coordinateur d’Atlantikwall Europe, auteur et guide. Réservation obligatoire. “Le mur de l’Atlantique dans la Hague et les exemples de valorisation en Europe” par Rafael Deroo, coordinateur d’Atlantikwall Europe, auteur et guide. Réservation obligatoire. “Le mur de l’Atlantique dans la Hague et les exemples de valorisation en Europe” par Rafael Deroo, coordinateur d’Atlantikwall Europe, auteur et guide. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville