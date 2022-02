Batterie d’Azeville > Cinéma plein air Azeville Azeville Catégories d’évènement: Azeville

Manche

Batterie d’Azeville > Cinéma plein air Azeville, 11 août 2022, Azeville. Batterie d’Azeville > Cinéma plein air Azeville

2022-08-11 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-11 00:00:00 00:00:00

Azeville Manche Azeville A partir de 21h, profitez d’une soirée à la belle étoile. –> Au programme : visite guidée à 18h, pique-nique en musique suivi de la projection du film « La folle histoire de Max et Léon » avec David Marsais et Grégoire Ludig (à la tombée de la nuit). Lien de la bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565241&cfilm=241480.html?jwsource=cl A partir de 21h, profitez d’une soirée à la belle étoile. –> Au programme : visite guidée à 18h, pique-nique en musique suivi de la projection du film « La folle histoire de Max et Léon » avec David Marsais et Grégoire Ludig (à la tombée de la… musee.azeville@manche.fr +33 2 33 40 63 05 A partir de 21h, profitez d’une soirée à la belle étoile. –> Au programme : visite guidée à 18h, pique-nique en musique suivi de la projection du film « La folle histoire de Max et Léon » avec David Marsais et Grégoire Ludig (à la tombée de la nuit). Lien de la bande annonce : https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19565241&cfilm=241480.html?jwsource=cl Azeville

dernière mise à jour : 2022-02-10 par Réseau Sites et Musées

Détails Catégories d’évènement: Azeville, Manche Autres Lieu Azeville Adresse Ville Azeville lieuville Azeville Departement Manche

Azeville Azeville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/azeville/

Batterie d’Azeville > Cinéma plein air Azeville 2022-08-11 was last modified: by Batterie d’Azeville > Cinéma plein air Azeville Azeville 11 août 2022 Azeville manche

Azeville Manche