2022-08-03 11:30:00 11:30:00 – 2022-08-03 Comment l’homme s’est-il inspiré de la nature à des fins militaires ? Le biomimétisme est l’imitation du vivant pour créer de nouvelles technologies ou améliorer celles qui existent déjà. Léonard de Vinci disait à ses élèves « va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur ».

A partir de différents éléments de la nature, les enfants devinent quelle invention a été créée. Réservation obligatoire. Tarif : supplément de 1€ par enfant Possibilité de coupler avec la visite famille de 10h ! Comment l’homme s’est-il inspiré de la nature à des fins militaires ? Le biomimétisme est l’imitation du vivant pour créer de nouvelles technologies ou améliorer celles qui existent déjà. Léonard de Vinci disait à ses élèves « va prendre tes leçons… Comment l’homme s’est-il inspiré de la nature à des fins militaires ? Le biomimétisme est l’imitation du vivant pour créer de nouvelles technologies ou améliorer celles qui existent déjà. Léonard de Vinci disait à ses élèves « va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur ».

