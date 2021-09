Saint-Jean Espace Palumbo Haute-Garonne, Saint-Jean Battements de chœurs Espace Palumbo Saint-Jean Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Espace Palumbo, le dimanche 22 mai 2022 à 11:00

Le spectacle Battements de choeurs vous emmènera sur tous les continents autour de mélodies populaires variées et chorégraphiées. Les musiques du film les Choristes ponctueront ce voyage inattendu, où l’émotion et la beauté des chants entourent le récit merveilleux de notre conteur comédien. Les éclats, choeur toulousain d’enfants et d’adolescents, dirigé par François Terrieux, auront ainsi le plaisir de partager avec vous leur dernière création pleine d’enthousiasme et d’inventivité. Extraits de la musique du films « les choristes » Chants du monde Choeur : « les Eclats » Direction : François Terrieux Gratuit pour les – de 12 ans Saint-Jean Espace Palumbo 33 ter route d’Albi, 31240 Saint-Jean Saint-Jean Haute-Garonne

2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T12:15:00

2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T12:15:00

