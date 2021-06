Toulouse Halle aux grains Haute-Garonne, Toulouse Battements de choeur Halle aux grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Battements de choeur Halle aux grains, 16 janvier 2022-16 janvier 2022, Toulouse. Battements de choeur

Halle aux grains, le dimanche 16 janvier 2022 à 10:45

FAIRE SES PREMIERS PAS AVEC L’ORCHESTRE – A PARTIR DE 7 ANS. Le choeur toulousain d’enfants et d’adolescents ÉCLATS dirigé par François Terrieux s’est imposé comme une formation hors du commun, où les jeunes découvrent l’art du chant et des pratiques collectives. Cette nouvelle saison fait la part belle aux souvenirs d’antan, des Choristes aux inspirations populaires. **Pieter-Jelle De Boer** / Direction **Éclats** / Choeur d’enfants et de jeunes **François Terrieux** / Chef de choeur ▬▬ **Josep Vila | Casanas** 5 Folk songs **Bruno Coulais** Les Choristes **Jim Papoulis** Kusimama **Chloé Pfeiffer** (orchestration) Chants du monde ▬▬ Faire ses premiers pas avec l’orchestre Halle aux grains 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-16T10:45:00 2022-01-16T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Halle aux grains Adresse 1 Place Dupuy, 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Halle aux grains Toulouse