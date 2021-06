Battage du blé noir à l’ancienne – Mellé Enclos paroissial – Mellé, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mellé.

Le Caraou, nom Gallo du sarrazin, est cultivé en Bretagne depuis plus de 500 ans. Si beaucoup de personnes ont déjà mangé des galettes à la farine de blé noir (autre nom du sarrazin), très peu ont pu admirer cette plante dans les champs. C’ est bien dommage car elle a tout pour plaire : belle plante qui peut dépasser un mètre de hauteur, sa tige rouge et ses fleurs blanches sont un régal pour les yeux mais aussi pour les abeilles et autres pollinisateurs ! Les semis sont généralement effectués courant mai et les tiges fauchées en septembre, un temps de séchage de 10 jours est ensuite nécessaire avant de récupérer les graines tant appréciées. Une fois encore le blé noir sera mis à l’’honneur à Mellé cette année, avec le semis, le fauchage puis le battage à l’ancienne des brins de sarrazin. Avec un plus en 2021 car les graines récoltées seront moulues par le public à l’ occasion de ce week-end thématique sur la préparation des fameuses galettes bretonnes ! _L’Eglise et Melléco seront bien-sûr ouverts tout le week-end (avec une exposition sur le blé noir en pays Gallo à Melléco) et le bourg-jardin de Mellé exposera ses plus belles créations florales aux visiteurs._

Entrée libre

Venez nombreux assister et participer aux deux après-midis de démonstration de battage avec gaules et fléaux dans l’enclos paroissial !

