BATSHEVA DANCE COMPANY THEATRE QUINTAOU, 18 mars 2023, ANGLET.

Danseur et chorégraphe exceptionnel, maître de la danse israélienne, Ohad Naharin a fait de la Batsheva Dance Company une des plus grandes compagnies de danse contemporaine au monde. Sa nouvelle création pour les dix-huit danseurs de la compagnie est incontestablement l'un des événements de cette saison !

Accès PMR : 05.59.59.07.27 / 05.59.58.73.00

THEATRE QUINTAOU ANGLET
1, allée de Quintaou
Pyrnes-Atlantiques

Tarif : 48.0 euros.

