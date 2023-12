HA-PY Gospel BATSERE Batsère, 27 décembre 2023, Batsère.

Batsère Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 19:00:00

fin : 2023-12-27

Comme chaque année, la commune de Batsère fête le saint du village « Saint Jean Evangéliste ».

Pour l’occasion nous vous proposons un concert GOSPEL en l’église de BATSERE.

Ce concert sera suivi d’un apéritif dinatoire composé des produits du village et des Baronnies..

Comme chaque année, la commune de Batsère fête le saint du village « Saint Jean Evangéliste ».

Pour l’occasion nous vous proposons un concert GOSPEL en l’église de BATSERE.

Ce concert sera suivi d’un apéritif dinatoire composé des produits du village et des Baronnies.

Pains et plats du fournil Le lapin noir de Batsère proposés par Clémentine la boulangère du village , vins, jus de fruits et bières proposés par Renaud le cafetier épicier de la commune.

Le concert est en libre participation et l’apéritif dinatoire est offert.

.

BATSERE En l’église

Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65