Batman contre Robespierre – Grand Colossal Théâtre, 29 avril 2022, .

Batman contre Robespierre – Grand Colossal Théâtre

2022-04-29 – 2022-04-29

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver.

Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien.

Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue ? Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que quelqu’un finira par venir le sauver ?

Vous le saurez en assistant à une représentation de Batman Contre Robespierre, spectacle tout public à caractère tragico-burlesque.



Note de l’auteur

Batman et Robespierre sont deux figures représentant chacune une idée de la justice : derrière Batman il y a le portrait fantasmé de l’homme occidental d’aujourd’hui : c’est l’héritier d’un empire, il s’en remet à la technologie pour s’en sortir ou s’élever au-dessus des autres, il est seul, il ne croit pas en l’action collective. Pour lui, le peuple est un agrégat inquiétant d’individus en proie à des passions brutales, une foule dangereuse et influençable qu’il faut protéger d’elle-même. Batman agit au nom d’une justice d’en haut, d’un droit naturel qui échapperait au contrôle de la cité.

Face à Batman, se lève du fond de notre histoire une figure aujourd’hui décriée, universellement vouée aux gémonies, et rendue savamment inaudible par l’historiographie contemporaine : Robespierre. On l’appelait l’Incorruptible et notre époque, qui ne jure que par la liberté, regarde tout de même son œuvre avec un mélange de honte et de frayeur. C’est vrai, qu’il avait dit, alors qu’il était mis en accusation : “Peuple, souviens toi que si dans la République la justice ne règne pas de façon absolue, et si ce mot ne signifie pas l’amour de l’égalité, la liberté n’est qu’un vain nom.”

Batman conter Robespierre raconte le combat invisible de ces deux visions de la justice dans la vie d’un homme d’aujourd’hui.



Auteur : Alexandre Markoff

Distribution : Aline Vaudan, Sylvain Tempier, Sébastien Delpy, Farid Amrani

