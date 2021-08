Batman contre Robespierre Festival Encore les beaux jours, 18 septembre 2021, Saclay.

Batman contre Robespierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Festival Encore les beaux jours

Ecrit et mis en scène par Mise en scène Alexandre Markoff Jean-Claude Barbès est un type bien qui n’a jamais rien fait de mal. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un boulot, un beau-frère et des repas de famille le dimanche. Il a tout ce qu’on peut désirer, il l’a obtenu et il le mérite. Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait de particulier ni rien changé à son existence, il va tout perdre. C’est l’histoire d’une chute qui nous rappelle jusqu’à l’absurde la fragilité de nos conditions. TELERAMA : Comédie trépidante. Face à quatre comédiens, d’une énergie débordante et sans faille, la seule arme est le rire. Irrésistible. CHARLIE HEBDO : Le rire claque parfois comme un fouet. Le passage du texte de la rue à la salle est réussi, accélérant les rythmes, amplifiant un humour noir percutant. Un réveille-méninges efficace d’un auteur coutumier d’une écriture théâtrale engagée, usant d’un regard affûté au cutter sur nos dérives actuelles. FIGAROSCOPE : Alexandre Markoff écrit en dehors des sentiers battus. Et il a du talent. L’écriture hachée et la mise en scène extérieure et distancée créent un rythme qui ne se dément pas. Le vrai plaisir vient de la troupe de comédiens. Ils s’amusent comme des fous et nous font vraiment partager leur plaisir.

Grand Colossal Théâtre – Alexandre Markoff – Une adaptation profane et burlesque du mythe de Job ; une satire sociale percutante

