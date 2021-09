Rouen Gotmez le châtel Rouen, Seine-Maritime Batman contre Robespierre – Compagnie Grand Colossal Théâtre Gotmez le châtel Rouen Catégories d’évènement: Rouen

C’est l’histoire de Jean-Claude Barbès, un type bien, en tout cas, qui n’a jamais rien fait de mal, en tout cas, qui ne mérite pas la moitié de tout ce qui va lui arriver. Il a une femme, un fils, un appartement, un banquier, un emploi, des repas en famille avec son beau-frère le samedi, tout va bien. Comment va-t-il se retrouver à la fin de l’histoire en caleçon dans la rue ? Pourquoi sera-t-il poursuivi par la ville toute entière ? Est-ce que quelqu’un finira par venir le sauver ? Vous le saurez en assistant à une représentation de Batman Contre Robespierre, spectacle tout public à caractère tragico-burlesque. Durée : 1h10 Tout public à partir de 10 ans Accès libre Le samedi 18 Septembre à 16H30 Rendez vous au 76 rue Saint Nicolas, 91940 Gometz-le-Châtel

Théâtre Gotmez le châtel 76 rue Saint Nicolas Rouen

