Halle de Chauriat, le samedi 18 septembre à 14:30

Venez en famille découvrir l’architecture médiévale : religieuse, civile et castrale du Moyen Âge et devenez bâtisseur d’un jour. Cette visite-atelier vous mettra à contribution pour manipuler les maquettes d’arc en plein cintre et arc brisé, de voûtes et observer les formes de l’architecture d’édifices locaux : église de Glaine-Montaigut, maison à pans de bois de Billom, château de Mauzun. Atelier familial de construction d’arc, voûte pour appréhender la construction des édifices religieux du moyen âge Halle de Chauriat 63117 Chauriat Chauriat Puy-de-Dôme

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:00:00

