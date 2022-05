Bâtir une stratégie marketing digital plus responsable Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bâtir une stratégie marketing digital plus responsable Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris, 29 novembre 2022, Paris. Bâtir une stratégie marketing digital plus responsable

Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris, le mardi 29 novembre à 09:00

L’impact du numérique sur l’environnement grandit d’année en année. Les métiers du digital ont donc un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement. Cette formation propose des éléments pratiques pour transformer son marketing digital. * Comprendre les enjeux d’un marketing digital plus responsable * Appliquer des principes et favoriser une transformation digitale responsable des organisations * Transformer ses pratiques existantes pour les faire évoluer vers des pratiques plus responsables * Créer une feuille de route marketing digital responsable [Découvrir le programme complet](https://agence-lucie.com/formation/marketing-digital-responsable/)

650€ H.T

Formation en présentiel, le 29 novembre 2022 Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris 75002 Paris, 46 boulevard de Sébastopol Paris Paris 2e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T09:00:00 2022-11-29T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Paris - Agence LUCIE - 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Adresse 75002 Paris, 46 boulevard de Sébastopol Ville Paris lieuville Paris - Agence LUCIE - 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Departement Paris

Paris - Agence LUCIE - 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bâtir une stratégie marketing digital plus responsable Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris 2022-11-29 was last modified: by Bâtir une stratégie marketing digital plus responsable Paris – Agence LUCIE – 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris - Agence LUCIE - 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris 29 novembre 2022 Paris Paris - Agence LUCIE - 46 Boulevard Sébastopol 75003 Paris Paris

Paris Paris