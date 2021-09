Bâtir La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 7 octobre 2021, Nevers.

En partant du constat que nos villes conditionnent nos vies, nos habitudes, nos façons d’être, nos conceptions de l’espace et du temps, n’est-ce pas le moment de remettre la ville en chantier sur de nouvelles fondations ? Et de ne pas se laisser capturer par la société marchande ? Depuis plus de deux ans, Francis a voyagé, arpenté diverses villes et fait de ces visites un objet d’étude et d’expérimentations. Après avoir exposé ses hypothèses et les premières esquisses de la Città Nuova lors de réunions publiques, il réunit aujourd’hui un certain nombre de contradicteurs et sympathisants rencontrés pour partager sa réflexion et dépasser les limites de sa propre imagination. Radicalement différents, tous partagent un même constat désespéré : ils ne peuvent pas continuer comme ça et souhaitent recréer du sens, penser et construire autrement. Parmi eux, il y a sa mère, passionnée des inventions de son fils mais aussi atterrée par certaines de ses revendications qui lui paraissent réactionnaires ; un père de famille craignant un effondrement du marché de l’immobilier ; une chargée de com’ exfiltrée d’une start-up, aujourd’hui névrosée par la pensée libérale ; un intellectuel « de gauche » aigri en pleine crise spirituelle ; et enfin une femme qui chante mais ne parle pas. À la jonction du monde des idées et du monde concret, ils cherchent des assemblages inédits à l’aide de textes, images et plans et nous invitent à jouer, rêver et bâtir, le sourire aux lèvres.

Tarifs : 25€ / 17€ / 11€

La compagnie lyonnaise La Chambre Noire nous amène à reconsidérer notre façon d’habiter le monde avec humour, en mettant en scène arichitecte et citoyens imaginant la Città Nuova, la ville nouvelle.

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2021-10-07T20:00:00 2021-10-07T22:00:00