Bâtir en terre à Tilly Tilly, dimanche 2 juin 2024.

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

Aux confins du Limousin, du Poitou et du Berry, la commune de Tilly entretient un lien particulier avec la terre que l’on retrouve tantôt utilisée crue (constructions en bauge) ou cuite (présence de tuileries). Au cours du parcours, en passant par le hameau du Peu, nous découvrirons les maisons et granges en bauge, uniques au sein du Parc naturel régional de la Brenne. Notre guide nous parlera des propriétés de la terre, nous en apprendrons davantage sur ce matériau bas carbone et plein d’avenir. Nous visiterons l’église Notre Dame, dont les pigments rouges et jaunes des peintures murales proviennent eux aussi de la terre. EUR.

