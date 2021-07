Bâtir des territoires de confiance – Les collectivités au cœur des enjeux Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, 21 septembre 2021, Montigny-le-Bretonneux.

Bâtir des territoires de confiance – Les collectivités au cœur des enjeux

Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mardi 21 septembre à 09:00

Rendre les territoires plus attractifs, plus sûrs, plus connectés, plus intelligents et plus inclusifs est un véritable challenge. Le numérique et les nouvelles technologies représentent de belles opportunités pour relever ce défi, mais ils constituent aussi des risques nouveaux à anticiper. L’émergence des territoires de confiance doit pouvoir s’appuyer sur une volonté et une démarche communes associant l’ensemble des acteurs concernés : l’Etat, les collectivités, les industriels et les citoyens. Ce rendez-vous organisé par Saint-Quentin-en-Yvelines et le GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres) dans le cadre des travaux conduits par le Comité Stratégique de Filière, avec le soutien du Conseil National de l’Industrie et de l’AN2V, permettra d’évoquer les travaux réalisés par l’ensemble de la communauté et les enjeux pour les collectivités au cœur du sujet. La matinée consacrera donc plusieurs temps forts associant Keynotes, regards croisés et tables-rondes.

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Colloque organisé par le GICAT et Saint-Quentin-en-Yvelines

Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines 3 place Georges Pompidou, 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines



