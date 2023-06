Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » Bâtiment Vauban – UVSQ Guyancourt Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » Bâtiment Vauban – UVSQ Guyancourt, 8 juin 2023, Guyancourt. Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » Jeudi 8 juin, 14h00 Bâtiment Vauban – UVSQ Sur inscription La séance 3 du séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » (Saison 2) aura lieu jeudi 8 juin 2023 de 14h à 17h à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est organisée par les chercheurs du CHCSC, UMI-SOURCE et Printemps sur le thème : « Transmission et modelage des savoirs ».

Lieu exact : UVSQ – 47, Boulevard Vauban – 78000 Guyancourt • Salle 524

Format : présentiel

Plus d’informations sur le site de la MSH Paris-Saclay dans la rubrique Agenda Bâtiment Vauban – UVSQ 47 boulevard Vauban – Guyancourt Guyancourt Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/m6305e »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T14:00:00+02:00 – 2023-06-08T17:00:00+02:00

2023-06-08T14:00:00+02:00 – 2023-06-08T17:00:00+02:00 seminaire education TC – MSH Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Bâtiment Vauban - UVSQ Adresse 47 boulevard Vauban - Guyancourt Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville Bâtiment Vauban - UVSQ Guyancourt

Bâtiment Vauban - UVSQ Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/

Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » Bâtiment Vauban – UVSQ Guyancourt 2023-06-08 was last modified: by Séminaire « Fédérer et développer les recherches sur l’éducation dans Paris-Saclay » Bâtiment Vauban – UVSQ Guyancourt Bâtiment Vauban - UVSQ Guyancourt 8 juin 2023