De langue à langue : l’hospitalité de la traduction entre la France et le Japon Bâtiment Stendhal Amphi 7 Hall Sud, 24 mars 2023, Saint-Martin-d'Hères.

Dans le cadre des Journées de la francophonie, cette conférence vous propose d’aborder le thème de la traduction avec les regards croisés d’enseignants-chercheurs des universités de Tsukuba et de Tokyo (Japon), de New-York (Etats-Unis) et de l’UGA (France).

« Rendre communicable des cultures l’une à l’autre, c’est un travail de traduction. Je dirais donc qu’il y a un projet d’hospitalité langagière qui peut être étendue au-delà des problèmes de traductologie, c’est-à-dire des problèmes techniques de la traduction comme métier. C’est un grand projet de n’être accessible aux uns aux autres qu’à travers la traduction, traduction des croyances, traduction des œuvres culturelles. Et, ce n’est que par le risque pris d’un double échec que l’on a rendu prisonnier de la langue de l’autre dans ma propre langue ou que moi je me suis perdu dans la langue de l’autre, cette idée que la traduction est une trahison, soit de la langue d’origine, soit de la langue de réception. Et donc, c’est en courant ce risque de la double trahison que nous avons un projet de fraternité entre individus mais aussi d’hospitalité langagière étendue non seulement aux langues mais aussi à ce qu’elles disent. » Paul Ricoeur

À la lumière des travaux de Paul Ricoeur, de Jacques Derrida et de Souleymane Bachir Diagne à qui nous empruntons le titre de son dernier ouvrage, Midori Ogawa, enseignante-chercheuse de l’Université de Tsukuba nous parlera de son expérience en tant que traductrice.

Seront associés à cette rencontre, depuis le Japon et les Etats-Unis, Kohei Kuwada, enseignant-chercheur en langue et civilisation françaises, traducteur, Université de Tokyo (Japon) et Shawn Temple, maître de conférences, Université d’Etat de New York, NYC, Fashion Institute of Technology.

La conférence sera animée par Pascale Roux, maîtresse de conférences – HDR à l’Université Grenoble Alpes.

Bâtiment Stendhal Amphi 7 Hall Sud 1271 rue des résidences Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94738985086?pwd=Y0E3OVBzd1JWeGF1Q0NVK2VFNTUwZz09#success

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T13:30:00+01:00 – 2023-03-24T15:30:00+01:00

©web