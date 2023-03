Projection des films « Inuk en colère » et « La face cachée des transactions » Bâtiment Stendhal Amphi 6 Saint-Martin-d'Hères Catégories d’Évènement: Isère

Projection des films « Inuk en colère » et « La face cachée des transactions » Bâtiment Stendhal Amphi 6, 23 mars 2023, Saint-Martin-d'Hères. Projection des films « Inuk en colère » et « La face cachée des transactions » Jeudi 23 mars, 16h30 Bâtiment Stendhal Amphi 6 Ouverte à toutes et tous, cette projection est organisée par le Centre d’études Canadiennes de Grenoble en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes dans le cadre des Mois du Canada et des journées de la francophonie.

« Inuk en colère » de Alethea Arnaquq-Baril, 2016 – 1h22

Une nouvelle génération d’Inuit tire profit des médias sociaux pour défier les opposants à leur pratique ancestrale de la chasse aux phoques.

« La face cachée des transactions » de Martin Defalco et Willie Dunn, 1972 – 42 min

Le 300e anniversaire de la Compagnie de la Baie d’Hudson, en 1970, n’a pas été une occasion de réjouissance pour tous. Narré par George Manuel, alors président de la Fraternité des Indiens du Canada, ce film majeur fournit des perspectives autochtones sur la compagnie, dont l’empire commercial de la fourrure a favorisé la colonisation de vastes étendues de terres dans le centre, l’ouest et le nord du Canada. Bâtiment Stendhal Amphi 6 621, Avenue Centrale, Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T16:30:00+01:00 – 2023-03-23T18:00:00+01:00

2023-03-23T16:30:00+01:00 – 2023-03-23T18:00:00+01:00 © »La face cachée des transactions » de Martin Defalco et Willie Dunn, 1972

