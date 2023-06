Festival ludique international de Parthenay Bâtiment St Louis Hébergement La Peyratte, 17 juillet 2023, La Peyratte.

Festival ludique international de Parthenay 17 – 21 juillet Bâtiment St Louis Hébergement Le séjour est sur inscription avec versement d’une somme modique pour la réservation des places en amont du départ.

Ce séjour de cinq jours s’adresse aux jeunes âgés entre 11 et 14 ans et sera pour eux une expérience de vie commune enrichissante et stimulante.

Encadrés par des animateurs socioculturels diplômés et avec le soutien de nombreux partenaires, l’objectif de ce séjour est de permettre aux enfants de vivre des vacances propices au renforcement de leurs acquis culturels et scolaires tout en vivant des moments joyeux d’activités sportives et ludiques dans le cadre d’un évènement international qui met en lumière le jeu sous toutes ces formes.

Ce séjour se déroule à Parthenay dans le département des deux Sèvres. Hébergés dans un ancien internat reconverti, les jeunes participeront à toutes les taches de la vie quotidienne (Courses, cuisine, rangement, gestion du budget…), une occasion pour eux d’apprendre à être davantage autonome et de s’investir pleinement dans une aventure collective.

Ce séjour sera pour vos enfants l’opportunité de découvrir et de participer à l’un des plus grands festivals du jeu en France , qui réunit tous les ans des personnes venues du monde entier. Une occasion unique de s’ouvrir à l’autre et de vivre des expériences humaines, sociales et culturelles riches de sens.

Ce séjour sera pour vos enfants nous l’espérons une expérience humaine enrichissante dont ils ressortiront renforcés dans leur compétence, leur savoir-faire et leur savoir-être.

Bâtiment St Louis Hébergement 3 rue des 4 vents 79200 LA PEYRATTE La Peyratte 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jeunes.bacalan@cabordeaux.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T21:00:00+02:00

Jeu séjour