L’Afghanistan : un tragédie sans fin ? (suite) Batiment Multimédia, salle colloque, 29 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence, 29 janvier 2024 14:30, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence animée par Stéphane Kronenberger, Historien, Chercheur au Laboratoire Telemme, AMU..

2024-01-29 14:30:00 fin : 2024-01-29 16:00:00. EUR.

Batiment Multimédia, salle colloque, 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lecture by Stéphane Kronenberger, Historian, Researcher at the Telemme Laboratory, AMU.

Conferencia de Stéphane Kronenberger, Historiador, Investigador en el Laboratorio Telemme, AMU.

Vortrag unter der Leitung von Stéphane Kronenberger, Historiker, Forscher am Laboratoire Telemme, AMU.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence