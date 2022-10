L’art de l’éloquence spécial formateurs. Bâtiment le pilote Château-Gaillard Catégories d’évènement: Ain

Sur inscriptions, 790€ HT.

Cette session s’adresse aux formateurs, consultants souhaitant faire évoluer la qualité et l’efficacité de ses communications personnelles et professionnelles. Bâtiment le pilote 120 rue de la Outarde 01500 Château Gaillard Château-Gaillard 01500 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:benedicte@lukea.fr »}] Être écouté c’est bien, être entendu c’est encore mieux. Maîtriser son centre oratoire, s’appuyer sur ses talents pour aller chercher plus loin encore une prise de parole qui fédère, embarque, et marque. Cette formation ne transforme pas en Céline Dion, mais elle révèle la singularité oratoire de chacun et lui permet d’en faire une force au quotidien. Pour une éloquence douce, fluide, qui amène à chaque prise de parole une efficacité redoutable et mémorable. Objectifs des deux jours de formations : • Identifiez vos valeurs vos piliers

• Mettez en valeur vos différenciants

• Donnez du sens à votre prise de parole

• Impliquez par le geste

• Ayez confiance, donnez confiance

• Trouvez votre empreinte lexicale, votre « ton ». Rendre nos parcours accessibles au plus grand nombre fait partie de nos priorités. Notre équipe est sensible à l’accessibilité des personnes en

situation de handicap, nous sommes à votre écoute pour identifier les aménagements ou les aides humaines adaptés à votre situation.

N’hésitez à nous contacter : benedicte@lukea.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-14T09:00:00+01:00

2022-11-15T17:00:00+01:00

