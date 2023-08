Semaine européenne des régions et des villes – atelier validation des compétences et l’apprentissage transfrontalier Bâtiment Jacques Delors Bruxelles Catégories d’Évènement: Bruxelles

Bruxelles-Capitale Semaine européenne des régions et des villes – atelier validation des compétences et l’apprentissage transfrontalier Bâtiment Jacques Delors Bruxelles, 10 octobre 2023, Bruxelles. Semaine européenne des régions et des villes – atelier validation des compétences et l’apprentissage transfrontalier Mardi 10 octobre, 16h30 Bâtiment Jacques Delors Sur inscription En coopération avec le GECT Eurorégion Galicia Norte de Portugal, les deux GECT animeront un atelier le 10 octobre à 16h30. Il traitera des enjeux et obstacles en matière d’apprentissage transfrontalier, ainsi que de la reconnaissance des compétences d’une part et d’autre de la frontière.

Barrières linguistiques, reconnaissance des compétences acquises… les obstacles à la formation professionnelle transfrontalière sont encore nombreux. A travers cette session, nous souhaitons échanger sur les solutions pour lever ces barrières.

A cette fin, la méthodologie développée permettant d’aboutir à une mobilité certifiante dans le secteur automobile (projet INTERREG FORMA NAEN) sera mise en avant. L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre exposera les différentes étapes à franchir, ainsi que les conditions nécessaires à la formalisation d’accords de coopération entre établissements de formation et organismes certificateurs pour la reconnaissance bilatérale de blocs de compétences acquis dans un pays voisin.

En effet, l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre présentera des actions mise en place dans le cadre du projet POCTEFA Interreg FormaNAEN. Le projet visait à développer une offre de formation professionnelle qualifiée, adaptée au contexte transfrontalier et capable de proposer de réelles opportunités d’emploi aux jeunes. Plus d’informations sur : https://www.euroregion-naen.eu/articles/save-the-date-atelier-sur-lapprentissage-transfrontalier-et-la-reconnaissance-des-competences-a-leu-regions-week/ Bâtiment Jacques Delors Rue Belliard 99/101, 1040 Bruxelles Bruxelles 1040 Bruxelles Bruxelles-Capitale [{« type »: « link », « value »: « https://europa.eu/regions-and-cities/programme/2023/sessions/2647 »}] [{« link »: « https://www.euroregion-naen.eu/articles/save-the-date-atelier-sur-lapprentissage-transfrontalier-et-la-reconnaissance-des-competences-a-leu-regions-week/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T16:30:00+02:00 – 2023-10-10T17:30:00+02:00

2023-10-10T16:30:00+02:00 – 2023-10-10T17:30:00+02:00 Coopération transfrontalier Eurorégion NAEN Détails Catégories d’Évènement: Bruxelles, Bruxelles-Capitale Autres Lieu Bâtiment Jacques Delors Adresse Rue Belliard 99/101, 1040 Bruxelles Ville Bruxelles Departement Bruxelles-Capitale Lieu Ville Bâtiment Jacques Delors Bruxelles latitude longitude 50.840452;4.377369

Bâtiment Jacques Delors Bruxelles Bruxelles-Capitale https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bruxelles/