Séminaire technologique Bâtiment Henri Moissan Orsay, 7 septembre 2023, Orsay.

Séminaire technologique Jeudi 7 septembre, 10h30 Bâtiment Henri Moissan Sur inscription

La société Abberior Instruments et la plateforme MIPSIT de l’UMS-IPSIT vous invitent à un séminaire technologique de présentation du microscope FACILITY LINE de Abberior Instruments (STED 3D et optique adaptative) qui sera suivi de conseils et discussion autour de la préparation des échantillons.

Il se tiendra le 7 septembre à 10h30 en salle 4000, 4ème étage du Bâtiment Henri Moissan HM1.

Ce séminaire est préliminaire à la session de démonstration du microscope qui aura lieu sur la plateforme MIPSIT de l’UMS-IPSIT du 2 au 6 octobre 2023.

Nous invitons les personnes intéressées à contacter Frédéric Eghiaian (Abberior) ou Séverine Domenichini (IPSIT).

Bâtiment Henri Moissan 17 avenue des Sciences Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « severine.domenichini@universite-paris-saclay.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T10:30:00+02:00 – 2023-09-07T12:30:00+02:00

2023-09-07T10:30:00+02:00 – 2023-09-07T12:30:00+02:00

Abberior Instruments