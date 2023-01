Breaking Barriers in Chemical Sciences – Global Women Breakfast @ Université Paris-Saclay Bâtiment Henri Moissan, 14 février 2023, Orsay.

Breaking Barriers in Chemical Sciences – Global Women Breakfast @ Université Paris-Saclay Mardi 14 février, 09h30 Bâtiment Henri Moissan

Entrée libre

A l’occasion du “International Day of Women and Girls in Science” la GS HeaDS et la GS Chimie proposent une matinée avec un petit-déjeuner et discussions scientifiques.

Bâtiment Henri Moissan 17 avenue des Sciences Campus Urbain de Paris-Saclay Orsay 91400 Essonne Île-de-France

Venez partager un petit-déjeuner à l’occasion du « International Day of Women and Girls in Science »

La GS HeaDS et la GS Chimie vous proposent

une matinée de discussions autours de :

• Présentations de carrières scientifiques

de plusieurs personnalités féminines de l’Université Paris-Saclay,

• Sur le thème « Comment promouvoir l’égalité femme-homme à

l’Université ? » – Table ronde animée par Anne SCHMITT.



