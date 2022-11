Campus du Libre Bâtiment Hedy Lamaar – INSA Lyon Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Campus du Libre Bâtiment Hedy Lamaar – INSA Lyon, 26 novembre 2022, Villeurbanne. Campus du Libre Samedi 26 novembre, 09h30 Bâtiment Hedy Lamaar – INSA Lyon Le Campus du Libre aura lieu le samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 18h. Événement autour du Libre et des communs, et des outils permettant une meilleure accessibilité numérique accessible à tous. handicap psychique pi Bâtiment Hedy Lamaar – INSA Lyon 6 avenue des Arts – 69621 VILLEURBANNE Cedex Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.campus-du-libre.org/ »}, {« link »: « mailto:orga@campus-du-libre.org »}, {« link »: « https://mobilizon.fr/events/83837d7c-fa15-4db0-811b-e8ad91c84038 »}] CAMPUS DU LIBRE 2022 – Pour un numérique accessible Samedi 26/11 La 5ème édition du Campus du Libre aura lieu le samedi 26 novembre 2022, de 9h30 à 18h, sur le Campus de la Doua. Qu’est ce que le Campus du Libre ? Le Campus du Libre est un événement autour du Libre accessible à tous. L’objectif est de partager différents aspects du Libre et des communs, et des outils permettant une meilleure accessibilité numérique. L’entrée est libre et gratuite.

Cet événement est avant tout pensé pour les curieux qui auraient envie de venir découvrir cet

univers (nouveaux étudiants, non connaisseurs du sujet). Pour un numérique accessible Cette 5ème édition abordera la question de l’accessibilité numérique au sens large : L’inclusion du handicap ;

Les questions de genre ;

La question des territoires ;

L’accessibilité socio-économique ;

L’accessibilité cognitive. Cette journée sera l’occasion de voir en quoi le Libre offre des opportunités (ou pas) en termes d’accessibilité et d’inclusivité. Pour parler de ce thème, nous vous proposons conférences, ateliers, et démonstrations d’outils. Il est conseillé de venir avec son ordinateur. Un concert viendra

conclure la journée. Programme à découvrir sur : https://www.campus-du-libre.org/

Retransmission en direct via BigBlueButton Venir au Campus Rendez-vous le samedi 26 novembre 2022 entre 9h30 et 18h.

Entrée libre, restauration sur place.

Bâtiment Hedy Lamarr

6 avenue des arts

69100 Villeurbanne

Transports : T1 et T4 arrêt La Doua Gaston Berger Comment nous contacter ? Twitter : @CampusDuLibre

Framapiaf : @CampusDuLibre

Mail : orga@campus-du-libre.org Vous pouvez indiquer votre participation sur Mobilizon :

https://mobilizon.fr/events/83837d7c-fa15-4db0-811b-e8ad91c84038

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T09:30:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00 Elodie Bligny

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Bâtiment Hedy Lamaar - INSA Lyon Adresse 6 avenue des Arts - 69621 VILLEURBANNE Cedex Croix-Luizet Ville Villeurbanne lieuville Bâtiment Hedy Lamaar - INSA Lyon Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Bâtiment Hedy Lamaar - INSA Lyon Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Campus du Libre Bâtiment Hedy Lamaar – INSA Lyon 2022-11-26 was last modified: by Campus du Libre Bâtiment Hedy Lamaar – INSA Lyon Bâtiment Hedy Lamaar - INSA Lyon 26 novembre 2022 Bâtiment Hedy Lamaar - INSA Lyon Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon