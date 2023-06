Atelier d’illustration naturaliste botanique Bâtiment EST/ Université Grenoble Alpes La Tronche, 16 septembre 2023, La Tronche.

Atelier d’illustration naturaliste botanique Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Bâtiment EST/ Université Grenoble Alpes Inscription en ligne obligatoire. 15 personnes par atelier. A partir de 12 ans sous la responsabilité d’un adulte accompagnateur. Priorité aux étudiants et étudiantes.

Des clés d’identification aux représentations artistiques, découvrez toute l’importance de l’illustration botanique.

Démarrant par une présentation de l’utilité de l’illustration pour les naturalistes, cet atelier vous emmène ensuite observer des plantes afin de vous exercer au dessin et apprendre les bases de l’illustration naturaliste botanique avec Daniel Verhelst.

La seconde partie de l’atelier se déroulera en extérieur s’il fait beau. En cas de pluie, des spécimens sont prévus pour ne pas avoir à sortir.

Bâtiment EST/ Université Grenoble Alpes 675 avenue centrale, 38400 Saint-Martin-d'Hères, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes La Tronche 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 57 04 11 36

L'Université Grenoble Alpes (UGA) a été créée en 1339. Elle accueille aujourd'hui près de 60000 étudiants et 8000 agents sur 13 sites répartis sur 6 départements. La direction de la Culture et de la Culture scientifique de l'UGA a pour mission de développer une politique culturelle artistique et scientifique ambitieuse en soutenant prioritairement les projets portés par les composantes, les personnels et les étudiants. Tram B et C, station Gabriel Fauré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

