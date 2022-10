Les ateliers d’Anticipa Bâtiment Emergence Emploi Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Bouleversement du marché du travail : Comprendre et s’adapter : Bâtiment Emergence Emploi Guingamp Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne [{« link »: « https://bit.ly/3Vjh4Sw »}] La technopole Anticipa en partenariat avec Nessy consulting RH vous invite à un atelier intitulé : « Bouleversement du marché du travail : comprendre et s’adapter ! », le mercredi 19 octobre 2022 de 15h30 à 17h30 dans la salle émergence à Guingamp. Au programme : Candidats exigeants, salariés en quête de sens, managers chahutés, entreprises en transformation…les ressources humaines n’ont jamais eu autant d’importance. La crise sanitaire et le contexte géopolitique ont provoqué d’importantes prises de recul : votre marque employeur devient un enjeu stratégique. Comment analyser ces évolutions profondes ? Comment en faire une opportunité pour son entreprise ? Aude Goulon, directrice RH expérimentée et fondatrice de Nessy Consulting, nous partage son regard sur cette mutation et propose de réfléchir ensemble aux pistes permettant de remettre le capital humain au cœur des préoccupations de l’entreprise. Le nombre de places est limité à 20 personnes. En cas de dépassement de la jauge, une priorité sera donnée à nos adhérents. Informations & inscriptions : https://bit.ly/3Vjh4Sw

